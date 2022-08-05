Талибы прокомментировали смерть лидера «Аль-Каиды» Аймана аз-Завахири в Афганистане

флаг "Талибана"

CentralAsia (CA) - Контролирующее Афганистан движение «Талибан» спустя почти двое суток отреагировало на объявленную президентом США Джо Байденом ликвидацию в Кабуле лидера террористической группировки «Аль-Каида» Аймана аз-Завахири.

«2 мухаррама 1444 года (по мусульманскому календарю) был нанесен авиаудар по жилому дому в городе Кабул, два дня спустя президент США Джо Байден заявил, что в ходе этой атаки американские войска нанесли удар по лидеру «Аль-Каиды» доктору Айману аз-Завахири. Исламский Эмират Афганистан (так называют талибы свое правительство) не располагает информацией о прибытии и пребывании Аймана аз-Завахири в Кабуле», - заявил в четверг от имени правительства талибов официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

По его словам, «руководство Исламского Эмирата Афганистан поручило следственным органам и спецслужбам провести всестороннее и серьезное расследование различных аспектов инцидента».

Муджахид отметил в своем твиттере, что ни одной стране, включая Америку, с территории Афганистана ничто не угрожает.

«Исламский Эмират хочет реализовать Дохинский пакт, и нарушение пакта должно быть прекращено. Тот факт, что Америка вторглась на нашу территорию и нарушила все международные принципы, мы еще раз решительно осуждаем. В случае повторения таких действий ответственность за любые последствия ляжет на Соединенные Штаты Америки», - подчеркнул официальный представитель «Талибана».

Ранее Байден заявлял, что лидер «Аль-Каиды» 31 июля был ликвидирован. 3 августа в Белом доме сказали, что США дальше планируют проводить антитеррористические операции в Афганистане, в том числе по истреблению «Аль-Каиды».