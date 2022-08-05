В Казахстане за сутки выявили 2579 случаев COVID

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CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2579 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 733;
в городе Алматы – 430;
в Карагандинской области – 375;
в ЗКО – 112;
в Акмолинской области – 104;
в Жетысуской области – 100;
в Павлодарской области – 95;
в Костанайской области – 93;
в Улытауской области – 80;
в Жамбылской области – 53;
в Актюбинской области – 52;
в Мангистауской области – 52;
в Алматинской области – 50;
в Атырауской области – 46;
в Кызылординской области – 42;
в городе Шымкент – 29;
в Абайской области – 38;
в ВКО – 21;
в Туркестанской области – 16.
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