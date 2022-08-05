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В Казахстане за сутки выявили 2579 случаев COVID
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 2579 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 733;

в городе Алматы – 430;

в Карагандинской области – 375;

в ЗКО – 112;

в Акмолинской области – 104;

в Жетысуской области – 100;

в Павлодарской области – 95;

в Костанайской области – 93;

в Улытауской области – 80;

в Жамбылской области – 53;

в Актюбинской области – 52;

в Мангистауской области – 52;

в Алматинской области – 50;

в Атырауской области – 46;

в Кызылординской области – 42;

в городе Шымкент – 29;

в Абайской области – 38;

в ВКО – 21;

в Туркестанской области – 16.

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