Генштаб ВС Украины заявил об отступлении с позиций в районе Авдеевки и Бахмута

Алексей Громов

CentralAsia (CA) - Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к обороне территорий южнее города Авдеевки, покинув район шахты Бутовка и село Семигорье. Также ВСУ отошли с занимаемых рубежей в направлении Бахмута.

Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов, передает Ukrinform TV.

По его словам, ВСУ перешли к обороне на восточных окраинах села Кодема.

«В ходе массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы противнику удалось вытеснить украинские войска. Вооруженные силы вынуждены были покинуть Семигорье… по направлению Спартак — Авдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту Бутовка и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка», — пояснил Громов в ходе брифинга.