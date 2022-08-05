Генштаб ВС Украины заявил об отступлении с позиций в районе Авдеевки и Бахмута

- Азия и мир, политика
- 10:12, 05 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли к обороне территорий южнее города Авдеевки, покинув район шахты Бутовка и село Семигорье. Также ВСУ отошли с занимаемых рубежей в направлении Бахмута.
Об этом сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Украины Алексей Громов, передает Ukrinform TV.
По его словам, ВСУ перешли к обороне на восточных окраинах села Кодема.
«В ходе массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы противнику удалось вытеснить украинские войска. Вооруженные силы вынуждены были покинуть Семигорье… по направлению Спартак — Авдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту Бутовка и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка», — пояснил Громов в ходе брифинга.