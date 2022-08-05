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Узбекистан и Таджикистан начали совместные военные учения в Термезе (фото)

CentralAsia (UZ) -  Совместные военные учения «Содружество-2022» с 3 августа стартовали на полигоне в Термезе, 4 августа сообщает пресс-служба министерства обороны Узбекистана.

Сообщается, что 3 августа в Термез прибыли военнослужащие Таджикистана и началась подготовка к совместным учениям «Содружество-2022». После размещения таджикских военных в Термезском гарнизоне стороны изучили план совместных действий в соответствии с замыслом проведения военных учений.

4 августа состоялась торжественная церемония открытия совместных учений, на которой выступили командующий Юго-Западным особым военным округом генерал-майор Зайнобиддин Иминов и заместитель главы генерального штаба ВС Таджикистана генерал-майор Эгамзод Шараф Худойберди. При этом Худойберди заявил, что проведение совместных военных учений укрепят узы дружбы между Узбекистаном и Таджикистаном.

«По окончании торжественной церемонии открытия на учебных точках и полосе препятствий Термезского полигона военнослужащими Узбекистана организованы показательные занятия», — сообщает пресс-служба.

Уточняется, что на показательных занятий узбекские военнослужащие продемонстрировали приемы и способы ведения ближнего боя, эвакуации раненых и отражение нападения условного противника.

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