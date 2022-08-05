Зеленский упрекнул ЕС в «искусственной задержке» €8 млрд помощи Украине

CentralAsia (CA) - В Евросоюзе (ЕС) задерживают выделение Украине маркофинансовой помощи на сумму €8 млрд, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он выразил надежду, что это ошибка «и ее исправят». Какая страна виновата в задержке, он не уточнил.

Зеленский рассказал о проблемах с получением средств в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram. Он сообщил, что «ежедневно и разными способами» напоминает некоторым лидерам ЕС, что «нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма» украинских пенсионеров, переселенцев, учителей и других граждан, которые зависят от бюджетных выплат.

«Выплата €8 млрд для Украины сейчас приостановлена. И такая искусственная задержка макрофинансовой помощи для нашего государства — это или преступление, или ошибка. И сложно сказать, что из этого хуже в условиях полномасштабной войны»,— отметил Владимир Зеленский.

В июле банк ЕС объявил о выделении Украине €1,59 млрд на восстановление инфраструктуры страны и поддержку украинского народа. До этого ЕС выделил Киеву еще €668 млн. Размер американской военной помощи Украине достиг $8,7 млрд.