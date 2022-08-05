ISW: Российские войска продолжают переброску сил на Херсон и Запорожье (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 11:23, 05 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 4 на 5 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские войска продолжают переброску техники и личного состава на северо-восток Херсонской и западной Запорожской областей.
Выводы института:
Русские войска пытаются продвинуться северо-западнее Изюма.
Украинские силы провели серию локальных контратак между Изюмом и Славянском и отбили позиции в ряде населенных пунктов.
Российские войска продолжают наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута.
Российские войска продолжают попытки наступления на Пески и провели ограниченную наземную атаку юго-западнее Донецка.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.
Усилие поддержки 2 - Южная ось.