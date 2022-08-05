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ISW: Российские войска продолжают переброску сил на Херсон и Запорожье (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 4 на 5 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска продолжают переброску техники и личного состава на северо-восток Херсонской и западной Запорожской областей.

Выводы института:

Русские войска пытаются продвинуться северо-западнее Изюма.

Украинские силы провели серию локальных контратак между Изюмом и Славянском и отбили позиции в ряде населенных пунктов.

Российские войска продолжают наземные атаки к северо-востоку и югу от Бахмута.

Российские войска продолжают попытки наступления на Пески и провели ограниченную наземную атаку юго-западнее Донецка.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.

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