Глава ВОЗ Гебрейесус получил в подарок в Казахстане лошадь и чапан. Видео

CentralAsia (KZ) - В соцсетях распространяют кадры, на которых гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус получает подарки от родственников в Казахстане. Главного врача планеты запечатлели верхом на лошади и в казахском чапане, передает «Хабар 24».

Глава ВОЗ 3 августа прилетел в Алматы с неофициальным визитом. Напомним, Тедрос Адханом Гебрейесус является сватом известного казахстанского акына, заслуженного деятеля Казахстана Журсина Ермана.

Также Гебрейесус заявил о намерении выучить казахский язык.

«Ранее, до этого момента, я был в Казахстане два раза. Первый раз ездил в Алматы в 2017 году. Во второй мой приезд состоялась встреча с известным врачом Торегельды Шармановым в рамках конференции по первичной медико-санитарной помощи. Тогда с Казахстаном мою семью никакие узы не связывали. В 2022 году мы породнились. Я этому очень рад. Здесь живет мой сват Даулет Турлыханов. А это значит, что Казахстан теперь и мой дом. Скоро мой внук начнет говорить. И я должен говорить с ним на родном для него языке», - рассказал Тедрос на встрече с министром здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения