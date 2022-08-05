экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава ВОЗ Гебрейесус получил в подарок в Казахстане лошадь и чапан. Видео
Предыстория: Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус прилетел в Алматы. Фото

CentralAsia (KZ) -  В соцсетях распространяют кадры, на которых гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус получает подарки от родственников в Казахстане. Главного врача планеты запечатлели верхом на лошади и в казахском чапане, передает «Хабар 24».

Глава ВОЗ 3 августа прилетел в Алматы с неофициальным визитом. Напомним, Тедрос Адханом Гебрейесус является сватом известного казахстанского акына, заслуженного деятеля Казахстана Журсина Ермана.

Также Гебрейесус заявил о намерении выучить казахский язык.

«Ранее, до этого момента, я был в Казахстане два раза. Первый раз ездил в Алматы в 2017 году. Во второй мой приезд состоялась встреча с известным врачом Торегельды Шармановым в рамках конференции по первичной медико-санитарной помощи. Тогда с Казахстаном мою семью никакие узы не связывали. В 2022 году мы породнились. Я этому очень рад. Здесь живет мой сват Даулет Турлыханов. А это значит, что Казахстан теперь и мой дом. Скоро мой внук начнет говорить. И я должен говорить с ним на родном для него языке», - рассказал Тедрос на встрече с министром здравоохранения Казахстана Ажар Гиният.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • Офис Зеленского готов на переговоры с Россией только после отвода войск
  • В Узбекистане в психдиспансере пациентов уложили спать на пол (видео)
  • Армия Китая начала военные учения с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com