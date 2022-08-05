В Узбекистане выявили 34 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 12:18, 05 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - На 5 августа общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 266. В течение прошедших суток зафиксировано 34 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.
Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (7), Самаркандской (5) и по 3 новых случая в Ферганской, Навоийской и Ташкентской областях, а также в Республике Каракалпакстан.
За день выздоровел 71 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 240549).
На лечении находятся 1080 больных COVID-19.
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