В Узбекистане выявили 34 инфицированных COVID-19

CentralAsia (UZ) - На 5 августа общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 266. В течение прошедших суток зафиксировано 34 новых случаев, сообщает Минздрав РУз.

Больше всего заболевших зарегистрировано в столице (7), Самаркандской (5) и по 3 новых случая в Ферганской, Навоийской и Ташкентской областях, а также в Республике Каракалпакстан.

За день выздоровел 71 инфицированный коронавирусом (с начала пандемии 240549).

На лечении находятся 1080 больных COVID-19.