Войска РФ нанесли ракетный удар по Одесской области, в районе Северска и Авдеевки идут бои, - Генштаб ВС Украины

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CentralAsia (CA) - В районе Северска идут танковые и стрелковые бои. Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВС Украины на 5 августа.

По информации Генштаба ВСУ, к югу и востоку от Бахмута шли наступательные бои со стороны российских войск в районах Соледара и самого Бахмута.

Наступление войск РФ продолжается в районе Авдеевки, идут бои.

Кроме того, российская армия нанесла ракетный удар по Николаевке Одесской области, сообщает Генштаб.

На Южнобугском направлении основные усилия войска РФ сосредотачивают на недопущении продвижения украинских войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки беспилотниками.