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Под Ташкентом 14-летний подросток застрелил своего брата из винтовки

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане двоюродные братья взяли из дома пневматическую винтовку и отправились на охоту, которая завершилась смертью одного из них. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкентской области.

По данным ГУВД, 2 августа текущего года 14-летний житель Паркентского района Ташкентской области пришел в гости к своему двоюродному брату. Ребята без спроса взяли из дома пневматическую винтовку, принадлежащую дяде 14-летнего подростка.

Во время охоты на птиц 14-летний подросток по неосторожности выстрелил в 15-летнего брата. Выстрел пришелся в грудную клетку.

Ранение оказалось смертельным, 15-летний сын владельца винтовки скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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