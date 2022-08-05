Президент Туркменистана совершил с сыном велокросс по прибрежной зоне Каспия

CentralAsia (TM) - Находящийся в трудовом отпуске президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и его сын ­Керимгулы 4 августа совершили прогулку и велокросс по прибрежной зоне Каспийского моря, а также выполнили спортивные упражнения, Об этом сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

В последние годы в Национальной туристической зоне «Аваза» возведены и сданы в эксплуатацию входящие в современную систему отдыха высококлассные отели, здравницы, построены оснащённые передовым оборудованием, отвечающие международным стандартам спортивные комплексы, в которых можно заниматься различными видами спорта.

По завершении велопрогулки президент Туркменистана с сыном посетили многопрофильный спорткомплекс «Аваза», где глава государства занялся физическими упражнениями на тренажёрах и спортивными занятиями.