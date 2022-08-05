Двух человек в деле об убийстве семьи в Таджикистане приговорили к пожизненному заключению

CentralAsia (TJ) - Хатлонский областной суд 4 августа признал Махмадгаюра Хайбуллоева и Киёмиддина Насриддинова виновными в убийстве семьи в Джайхуне и приговорил их к пожизненному тюремному заключению, сообщает ИА «Азия-Плюс».

Адолат Шерматова, супруга Киёмиддина Насриддинова, как соучастница преступления осуждена на 28 лет колонии.

12 июня 2021 года в селе Таргок района Джайхун (бывший Кумсангирский район) Хатлонской области были убиты 39-летний Ахлиддин Махмадов и трое его детей в возрасте 8, 13 и 14 лет. Хозяйка дома и ее 11-летний сын выжили: их с травмами доставили в больницу. Преступники пытались скрыть следы и подожгли дом.

Жестокое убийство вызвало широкий общественный резонанс, а пользователи соцсетей подвергли критике правоохранительные органы за то, что им не удается раскрыть преступление по горячим следам. Глава МВД Рамазон Рахимзода подверг резкой критике работу специально созданной следственной группы и поручил ей как можно быстрее найти убийц семьи.

По данным МВД Таджикистана, трагедия произошла после того, как Махмадгаюр Хайбуллоев сказал своему другу Киёмиддину Насриддинову, что супруга Насриддинова изменяет ему с убитым Махмадовым. В видеосюжете оба подозреваемых рассказали, как убивали Махмадова и его семью, а потом подожгли дом. Именно на дым от пожара сбежались соседи и узнали о трагедии. Супруге Махмадова Латофат Азизовой и одному из сыновей чудом удалось выжить. Именно Латофат Азизова узнала в подозреваемых убийц своей семьи.

«Азия-Плюс» отмечает, что все трое подсудимых отказались от показаний, которые давали во время предварительного расследования. Они заявили на суде, что эти показания они дали под пытками.

Родные осужденных заявили, что не согласны с приговором и будут обжаловать его в Верховном суде Таджикистана.

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