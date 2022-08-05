В России прогнозируют заболеваемости COVID на сентябрь до 50 тыс. новых случаев в сутки

CentralAsia (CA) - В России заболеваемость вряд ли будет превышать 200 тыс. новых случаев ежедневно, как этой было этой зимой. Об этом рассказал главный научный сотрудник НИЦ им. Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает «Коммерсантъ».

По его словам, этот показатель составит примерно 45-50 тыс. новых заболевших. А врач-инфекционист Николай Малышев считает, что пик заболеваемости совпадет с началом учебного года. «Я думаю, что не должно быть больше 200 тыс. заболевших в сутки, как это было зимой, скорее всего, порядка 45-50 тысяч. Точные прогнозы делать пока сложно»,- добавил он.

«Сейчас будет повышение заболеваемости коронавирусом и пик придется на начало учебного года, на конец отпусков, когда люди будут выходить на работу», — предупредил Малышев.

За 3 августа в России выявили 17 126 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель со 2 апреля. 44 человека скончались за день, 9752 — выздоровели.