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Фонд Нурсултана Назарбаева подал в суд на американских журналистов-расследователей

CentralAsia (KZ) -  Фонд Нурсултана Назарбаева подал иск в суд на Journalism Development Network (Сеть развития журналистики) — базирующийся в США новостной сайт, который специализируется на темах организованной преступности и борьбы с коррупцией. Об этом сообщает американское издание Courthouse News Service.

Поводом для разбирательств стала статья от 19 января 2022 года, в которой говорилось, что посредством Фонда Назарбаев полностью контролирует миллиарды долларов, предназначенные для финансирования местных образовательных проектов. Истец посчитал, что изложенные в статье предположения о том, что средства используются не по целевому назначению, порочат его деловую репутацию, являются ложными и клеветническими.

Фонд потребовал от ответчика материальную компенсацию, сумма которой не называется. Интересы истца представляет адвокат Мэтью Шварц из вашингтонской фирмы Boies Schiller Flexner.

В свою очередь, исполнительный директор Journalism Development Network Дрю Салливан сообщил, что иск казахстанского фонда не имеет оснований, и что журналисты-расследователи придерживаются своей версии.

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