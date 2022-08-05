Памятник узбекистанцам, принявших блокадников в годы Второй мировой войны, заложат в Ташкенте этой осенью

- Узбекистан, общество
- 13:33, 05 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Памятник благодарности узбекистанцам за прием блокадников в годы Великой Отечественной войны заложат в Ташкенте этой осенью.
Это произойдет уже в октябре во время визита губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Ташкент, сообщает пресс-служба ташкентской администрации.
На этой неделе в Ташкенте обсудили технические детали предстоящего визита. Заместитель главы Ташкента по вопросам туризма, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Фахриддин Давруков принял делегацию правительства Санкт-Петербурга под руководством заместителя председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Наны Гвичия.
Как отмечается, во время визита губернатора в Ташкенте пройдет бизнес-форум, а также встреча руководства Законодательного собрания Санкт-Петербурга с представителями городского Кенгаша народных депутатов.
К созданию мемориала привлекут ташкентских и петербургских архитекторов. Памятник оформят с учетом национальных традиций.
На фронт из республики в те годы ушли 2 млн жителей. Более трети из них не вернулись домой.
За боевые подвиги свыше 200 тысяч солдат и офицеров Узбекистана были удостоены наград. Из них 301 – Герой Советского Союза, 70 жителей награждены орденом Славы всех трех степеней.
В республику было эвакуировано более 150 промышленных предприятий.
Вместе с этим, Узбекистан принял более 1,5 миллиона эвакуированных. Среди них — более 250 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Беларуси, Украины.
Сегодня в Узбекистане проживают около 20 бывших ленинградских блокадников.