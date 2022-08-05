экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Памятник узбекистанцам, принявших блокадников в годы Второй мировой войны, заложат в Ташкенте этой осенью

CentralAsia (UZ) -  Памятник благодарности узбекистанцам за прием блокадников в годы Великой Отечественной войны заложат в Ташкенте этой осенью.

Это произойдет уже в октябре во время визита губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Ташкент, сообщает пресс-служба ташкентской администрации.

На этой неделе в Ташкенте обсудили технические детали предстоящего визита. Заместитель главы Ташкента по вопросам туризма, культуры, культурного наследия и массовых коммуникаций Фахриддин Давруков принял делегацию правительства Санкт-Петербурга под руководством заместителя председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Наны Гвичия.

Как отмечается, во время визита губернатора в Ташкенте пройдет бизнес-форум, а также встреча руководства Законодательного собрания Санкт-Петербурга с представителями городского Кенгаша народных депутатов.

К созданию мемориала привлекут ташкентских и петербургских архитекторов. Памятник оформят с учетом национальных традиций.

На фронт из республики в те годы ушли 2 млн жителей. Более трети из них не вернулись домой.

За боевые подвиги свыше 200 тысяч солдат и офицеров Узбекистана были удостоены наград. Из них 301 – Герой Советского Союза, 70 жителей награждены орденом Славы всех трех степеней.

В республику было эвакуировано более 150 промышленных предприятий.

Вместе с этим, Узбекистан принял более 1,5 миллиона эвакуированных. Среди них — более 250 тысяч осиротевших детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, Беларуси, Украины.

Сегодня в Узбекистане проживают около 20 бывших ленинградских блокадников.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • СМИ: Иран перебрасывает военную технику к азербайджанской границе из-за эскалации в Нагорном Карабахе. Видео
  • Китай введет санкции против Пелоси и ее родственников
  • Минобороны России заподозрило США в причастности к возникновению COVID


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com