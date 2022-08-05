Строительство самого длинного моста в Казахстане: видео с высоты птичьего полета

CentralAsia (KZ) - В Восточно-Казахстанской области продолжается строительство моста через Бухтарминское водохранилище. Переправа будет самой протяженной в стране. Корреспонденты Tengrinews.kz во время визита в регион запечатлели ход возведения объекта с высоты птичьего полета.

Строительство моста началось в 2021 году у села Куйган в Курчумском районе. Как сообщили в акимате ВКО, двухполосная автомобильная переправа будет 1316 метров в длину и 12,2 метра в ширину.

«Стоимость проекта составила 52,1 млрд тенге ($107 млн 64 тыс.). До 2022 года по проекту освоено 3,9 млрд тенге ($8,1 млн). В текущем году выделено 10,2 млрд тенге ($21,4 млн), освоены средства в сумме 4,1 млрд тенге ($8,6 млн). Срок строительства, исходя из плана организационных мероприятий по проекту (дорожная карта), утвержденный вице-министром индустрии и инфраструктурного развития, предполагается в течение четырех лет, до 2024 года. Работы по строительству ведутся согласно графику производства работ», - сообщили в акимате.

В ведомстве добавили, что данный мост будет самым длинным в стране. Сейчас в строительстве задействованы 180 человек, 167 единиц техники и оборудования.

В теплое время года автомобилистам, чтобы попасть из Усть-Каменогорска в села Курчум или Куйган, приходится преодолевать Бухтарминское водохранилище на пароме. Зимой - по льду. Это наикратчайший путь, который от областного центра до Курчума составляет 212 км. Объездная же дорога - почти 400 км.

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