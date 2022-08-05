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В России растет заболеваемость коронавирусом — 18,5 тыс. новых случаев за сутки

CentralAsia (CA) -  Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 18 тыс. 555 против 17 тыс. 126 днем ранее. Об этом сообщают 5 августа в Федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Таким образом, число заболевших ковидом за сутки оказалось максимальным с 6 апреля, когда был выявлен 14 тыс. 661 инфицированный. Всего с начала пандемии в РФ выявили 18 млн 672 тыс. 422 случай заражения.

Число летальных исходов за последние сутки составило 47 против 44 днем ранее, всего с начала пандемии в России умерли 382 тыс. 651 человек.

Количество случаев выздоровления за сутки впервые с 30 апреля превысило 10 тыс. и составило 10 тыс. 266. Всего количество случаев выздоровления с начала пандемии выросло до 18 млн 19 тыс. 883.

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