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Китай введет санкции против Пелоси и ее родственников
Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси

CentralAsia (CA) -  МИД Китая объявил о санкциях в отношении спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси за ее визит на Тайвань. Также под санкции попадут ее ближайшие родственники. Об этом сообщает дипломатическое ведомство.

«На основании соответствующего законодательства КНР китайская сторона приняла решение наложить санкции на Пелоси и ее ближайших родственников после ее провокационных действий», - говорится в документе.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Пелоси посетила остров несмотря на серьезную озабоченность и протесты со стороны Пекина. В КНР сочли это жестким вмешательством во внутреннюю политику Китая, которое наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности страны.

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