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Китай потерял иностранные инвестиции на 3 млрд долларов

CentralAsia (CA) -  Институт международных финансов (IIF) сообщил, что отток иностранного капитала из Китая продолжается 6‑й месяц подряд, передает Breitbart.

По состоянию на июль было выведено 3 млрд долларов из рынка облигаций, общая сумма которого составляет 20 трлн долларов.

Международная торговая группа IIF отметила, что иностранные инвесторы впервые за 4 месяца сбросили китайские акции, что привело к чистому оттоку средств с фондового рынка в размере более 1 млрд долларов.

Аналитики IIF заявили, что это была самая продолжительная полоса неудач для иностранного капитала в Китае с тех пор, как компания начала мониторинг китайских рынков с 2005 года.

Факторами оттока иностранного капитала аналитики назвали замедление экономического роста Китая на 0,4% во втором квартале и суровые карантинные меры властей из-за коронавируса, отпугнувший иностранный бизнес от китайских городов.

Американский аналитический центр при НАТО «Атлантический совет» предположил, что вывод капитала может быть первым проблеском преднамеренного «отдаления» от Пекина – возможно, вызванного снижением доверия к китайскому партнеру и опасениями из-за ситуации в Тайване.

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