В Узбекистане могут ввести мораторий на подземные воды

- Узбекистан, общество
- 15:23, 05 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане предложили ввести мораторий на бурение скважин грунтовых вод в ряде регионов. Соответствующий законопроект вынесли на общественное обсуждение.
Мораторий планируется ввести в районах Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областей.
«Сегодня наблюдается снижение уровня грунтовых вод в отдельных районах на 5 метров и более от среднегодовой нормы, что приводит к истощению ресурсов», — уточняется в законопроекте.
При этом, за последние годы выявили около 1200 случаев самовольного бурения и использования грунтовых вод.
На территориях с пониженным уровнем воды предлагается запретить орошение земель и бурение скважин на грунтовые воды в производственных целях. Также хотят запретить орошение земель без водосберегающих технологий.