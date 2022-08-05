В Узбекистане могут ввести мораторий на подземные воды

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане предложили ввести мораторий на бурение скважин грунтовых вод в ряде регионов. Соответствующий законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Мораторий планируется ввести в районах Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областей.

«Сегодня наблюдается снижение уровня грунтовых вод в отдельных районах на 5 метров и более от среднегодовой нормы, что приводит к истощению ресурсов», — уточняется в законопроекте.

При этом, за последние годы выявили около 1200 случаев самовольного бурения и использования грунтовых вод.

На территориях с пониженным уровнем воды предлагается запретить орошение земель и бурение скважин на грунтовые воды в производственных целях. Также хотят запретить орошение земель без водосберегающих технологий.