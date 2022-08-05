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Три судна с зерном покинули Украину

CentralAsia (CA) -  Минобороны Турции подтвердило, что из портов Украины вышло три сухогруза с зерном. Ранее разрешение на выход им дал Совместный координационный центр в Стамбуле. Первым зерно с Украины 1 августа вывез сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне.

Сейчас украинские порты покинули три сухогруза. Polarnet доставит 12 тыс. т зерна в турецкий порт Карасу, Navistar — 33 тыс. т груза в ирландский Рингаскидди, а Rojen — 13,041 тыс. т в британский Тиспорт. В общей сложности они должны вывезти из страны 58 041 т кукурузы.

«Судно с 13 тысячами тонн кукурузы вышло из порта Черноморск, чтобы отправиться с Украины в Англию. Курс плавающего под мальтийским флагом судна Rojen также постоянно отслеживается Совместным координационным центром»,— говорится в сообщении турецкого ведомства. Также отмечается, что «судно Polarnet под турецким флагом, ожидавшее в Черноморском порту Украины, также отправилось в Карасу».

Отправку судов накануне одобрил Совместный координационный центр. Его создали в рамках сделки о вывозе украинского зерна, заключенной 22 июля в Стамбуле. Зерно будут доставлять из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Первое судно вышло из Одессы 1 августа, оно направляется в Ливию.

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