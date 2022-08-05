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Казахстан и Беларусь проведут совместные военные учения

CentralAsia (KZ) -  Военные Казахстана и Беларуси с 5 по 21 августа проведут совместные тактико-специальные учения вооруженных сил. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

«Белорусские военнослужащие примут участие в совместном тактико-специальном учении в составе подразделений сил специальных операций вооруженных сил Казахстана и Беларуси», - говорится в сообщении.

Учение пройдет на полигоне «Коктал» в городе Жаркент Казахстана, на территории учебных скал, вершин и перевалов Заилийского Алатау.

Во время совместного учения будут отработаны вопросы планирования специальной операции, проведены боевые стрельбы. Кроме того, планируются поисковые действия с использованием альпинистского снаряжения, а также корректировка огня артиллерии и наведение авиации

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