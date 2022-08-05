экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
США сделали заявление о статус-кво Тайваня
Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси

CentralAsia (KZ) -  Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее поездка по Азии никогда не была связана с изменением статус-кво на Тайване или в регионе, передает Reuters.

Пелоси и американская делегация находятся в Японии на последнем этапе азиатской поездки, которая также включала краткую остановку на Тайване.

Во время пресс-конференции в Токио Пелоси ответила на обвинения, вызванные ее визитом в Тайбэй.

«Мы с самого начала говорили, что наше представительство здесь не связано с изменением статус-кво на Тайване или в регионе», - сказала она после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Тем временем пять баллистических ракет, выпущенных Китаем в рамках запланированных военных учений, приземлились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Японии, что побудило Токио, одного из ближайших союзников Вашингтона, выразить решительный протест по дипломатическим каналам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в свою очередь заявил, что США выступают против любых односторонних усилий по изменению статус-кво Тайваня, особенно с помощью силы, и их политика в отношении Тайваня не изменилась.

«Мы и страны по всему миру считаем, что эскалация может иметь непреднамеренные последствия, которые не служат ничьим интересам, включая членов АСЕАН и включая Китай», - сказал он.

Напряженность в Восточной Азии обострилась на фоне эскалации отношений между США и Китаем после визита Пелоси на Тайвань, где она «подтвердила непоколебимую приверженность США поддержке демократии на острове».

В Тайбэе Пелоси посетила парламент страны и встретилась с представителями администрации острова. Она также заявила президенту Тайваня Цай Инвэнь, что ее визит на остров дает недвусмысленно понять, что США не откажутся от Тайваня.

В день приземления самолета американского спикера Китай начал масштабные учения и закрыл авиасообщение вокруг Тайваня до 7 августа. Китай выпустил несколько ракет, проводя крупнейшие в истории военные учения вокруг Тайваня, в то время как министр иностранных дел Ван И заявил, что Китай приложил максимум дипломатических усилий для предотвращения кризиса, но никогда не допустит, чтобы пострадали его основные интересы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • Amnesty: «удушающие репрессии» талибов уничтожают жизни афганских женщин
  • Китай введет санкции против Пелоси и ее родственников
  • В Узбекистане не соблюдающих политику прозрачности чиновников могут оштрафовать до $140


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com