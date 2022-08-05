США сделали заявление о статус-кво Тайваня

Нэнси Пелоси

CentralAsia (KZ) - Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее поездка по Азии никогда не была связана с изменением статус-кво на Тайване или в регионе, передает Reuters.

Пелоси и американская делегация находятся в Японии на последнем этапе азиатской поездки, которая также включала краткую остановку на Тайване.

Во время пресс-конференции в Токио Пелоси ответила на обвинения, вызванные ее визитом в Тайбэй.

«Мы с самого начала говорили, что наше представительство здесь не связано с изменением статус-кво на Тайване или в регионе», - сказала она после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

As our Delegation concludes our visit to the Indo-Pacific, we return strengthened and informed by our travels.



Join us live for insight into how we will continues working to build a free and open Indo-Pacific upon returning to the United States. https://t.co/DnV5p729jC — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 5, 2022

Тем временем пять баллистических ракет, выпущенных Китаем в рамках запланированных военных учений, приземлились в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Японии, что побудило Токио, одного из ближайших союзников Вашингтона, выразить решительный протест по дипломатическим каналам.

Госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в свою очередь заявил, что США выступают против любых односторонних усилий по изменению статус-кво Тайваня, особенно с помощью силы, и их политика в отношении Тайваня не изменилась.

«Мы и страны по всему миру считаем, что эскалация может иметь непреднамеренные последствия, которые не служат ничьим интересам, включая членов АСЕАН и включая Китай», - сказал он.

The United States opposes any unilateral efforts to change the Taiwan status quo, especially by force, and its policy on Taiwan has not changed, Secretary of State Antony Blinken told Southeast Asian counterparts https://t.co/IdU1WWhsP9 pic.twitter.com/2o7UXgNtaF — Reuters (@Reuters) August 5, 2022

Напряженность в Восточной Азии обострилась на фоне эскалации отношений между США и Китаем после визита Пелоси на Тайвань, где она «подтвердила непоколебимую приверженность США поддержке демократии на острове».

В Тайбэе Пелоси посетила парламент страны и встретилась с представителями администрации острова. Она также заявила президенту Тайваня Цай Инвэнь, что ее визит на остров дает недвусмысленно понять, что США не откажутся от Тайваня.

В день приземления самолета американского спикера Китай начал масштабные учения и закрыл авиасообщение вокруг Тайваня до 7 августа. Китай выпустил несколько ракет, проводя крупнейшие в истории военные учения вокруг Тайваня, в то время как министр иностранных дел Ван И заявил, что Китай приложил максимум дипломатических усилий для предотвращения кризиса, но никогда не допустит, чтобы пострадали его основные интересы.

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