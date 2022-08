США сделали заявление о статус-кво Тайваня

CentralAsia (KZ) - Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что ее поездка по Азии никогда не была связана с изменением статус-кво на Тайване или в регионе, передает Reuters.

Пелоси и американская делегация находятся в Японии на последнем этапе азиатской поездки, которая также включала краткую остановку на Тайване.

Во время пресс-конференции в Токио Пелоси ответила на обвинения, вызванные ее визитом в Тайбэй.

«Мы с самого начала говорили, что наше представительство здесь не связано с изменением статус-кво на Тайване или в регионе», - сказала она после встречи с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

