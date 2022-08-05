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В Ташкенте ботанический сад закроют из-за проведения экзаменов в вузы

CentralAsia (UZ) -  Ташкентский ботанический сад временно закроют для проверки и подготовки его территории к проведению вступительных экзаменов в вузы республики, 4 августа сообщает пресс-служба Академии наук Узбекистана.

«С 5 по 20 августа текущего года в связи с подготовкой и проведением испытаний для поступления в высшие учебные заведения в 2022-2023 учебном году в Ташкентском ботаническом саду имени Ф. Русанова прием посетителей временно приостановлен», — сообщает пресс-служба.

Ботанический сад имени Федора Николаевича Русанова с 8 августа будет принимать только абитуриентов.

В Узбекистане тестирование для поступления в вузы будет проводиться от 10 до 13 дней. Длительность проведения тестов зависит от числа абитуриентов в регионах и вместимости полигонов, на которых будут проводить тестирование. Все вступительные в вузы тесты будут проведены вплоть до 20 августа.

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