В Новосибирске консульство Таджикистана проверит семью мигранта, убившего 17-летнюю школьницу

CentralAsia (TJ) - Семью мигранта Хушнуда Хамроева, убившего 17-летнюю школьницу в Нижней Ельцовке, собираются проверить. Об этом сообщило «КП-Новосибирск».

В консульстве пояснили, что с остальными вопросами придется подождать до понедельника, когда вернется генеральный консул.

Ранее российский депутат Ростислав Антонов призвал прекратить финансирование таджикской диаспоры после убийства 17-летней школьницы.

По его мнению, глава диаспоры должен публично извиниться перед семьей убитой девушки за поступок своего земляка. Кроме того, он посоветовал провести профилактическую работу среди граждан Таджикистана и объяснить им, как нужно себя вести в обществе.

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