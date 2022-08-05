Граждан Туркменистана не выпускают в Турцию без виз

CentralAsia (TM) - Граждан Туркменистана перестали выпускать в Турцию без виз. Об этом сообщают многочисленные источники внутри страны и популярные группы в соцсетях, передает издание turkmen.news.

Некоторых людей, планирующих воспользоваться чартерными рейсами в Стамбул, заранее предупреждают, что они должны получить в посольстве Турции некий «ваучер», который надо отнести в туристическое агентство для оформления визы. А некоторых пассажиров, не имеющих виз, уже сняли с рейсов.

Это коснулось в том числе тех, кто хотел отправиться в Турцию транзитом. Если человек планирует вылететь сначала в Казань или Москву (регулярные рейсы туда недавно возобновились), а оттуда в Стамбул, — работники туркменской миграционной службы требуют показать не только российскую, но и турецкую визу.

В МИД Турции отрицают факт изменений пропускного режима. По телефону в консульской службе МИД Турции редакции turkmen.news сказали, что для поездок на срок менее месяца у Турции с Туркменистаном продолжает действовать безвизовый режим. Что происходит в последние дни и чем обусловлены требования туркменских властей, в МИД пояснить не могут.

До эпидемии COVID-19 Турция была единственной страной, у которой одновременно был безвизовый режим с Туркменистаном и имелись регулярные прямые рейсы. Как результат, эта страна стала самым популярным направлением трудовой миграции для граждан Туркменистана.

В 2021 году некоторые источники заявили, что отмена регулярных рейсов за рубеж сыграла на руку туркменским властям и те якобы не намерены после пандемии возвращаться к прежнему режиму. Утверждалось, что в стране рассматривается возможность ввода выездных виз. А в 2022 году стала появляться информация о возможном вводе визового режима с Турцией.