В КНДР заявили о победе над «неизвестной лихорадкой»

CentralAsia (CA) - Северная Корея утверждает, что все больные лихорадкой выздоровели после вспышки COVID-19, передает Reuters.

Согласно государственным СМИ KCNA, около 4,77 млн больных лихорадкой в КНДР полностью выздоровели, а 74 умерли с конца апреля. Также отмечается, что с 30 июля в стране не было зафиксировано ни одного нового случая лихорадки.Предполагают, что речь идет о коронавирусе.

Власти страны заявили, что противоэпидемическая ситуация в КНДР вступила в определенную фазу стабильности.

«КНДР удвоит усилия по поддержанию совершенства в осуществлении государственной противоэпидемической политики и мер и будет комплексно проводить работу по дальнейшему ужесточению противоэпидемической системы», - говорится в заявлении.

Отмечается, что такая работа будет включать усиленный мониторинг новых разновидностей COVID-19 и меры по быстрой мобилизации медицинских работников в случае кризисной ситуации.

Ранее власти Северной Кореи заявили, что страна находится на пути к окончательному завершению кризиса, вызванного вспышкой COVID-19.

Северная Корея 13 мая сообщила о первой смерти от COVID-19. Также известно, что число людей, заразившихся коронавирусом в стране, приближается к двум миллионам. На фоне этого лидер КНДР Ким Чен Ын провел экстренное заседание политбюро и приказал использовать военных для стабилизации поставок лекарств в Пхеньяне. Однако позже выяснилось, что северокорейские военные страдают от нехватки медикаментов от коронавируса.