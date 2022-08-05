El Pais: Испания готовится передать Украине танки и зенитные ракеты

CentralAsia (CA) -

Власти Испании готовятся к поставке на Украину тяжелого вооружения, в пакет военной помощи войдут танки Leopard A4 и батарея зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide, пишет El País со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Власти Испании готовятся к поставке в Украину тяжелого вооружения, в пакет военной помощи войдут танки Leopard A4 и батарея зенитно-ракетных комплексов малой дальности Shorad Aspide, пишет El Pais со ссылкой на источники в испанском правительстве.

Речь идет о танках, которые находятся на хранении на военной базе в Сарагосе на северо-востоке страны, Мадрид получил 108 подержанных танков от Германии в 1995 году в рамках контракта на производство Leopard на территории Испании, пишет газета.

Изначально испанские власти намеревались восстановить полученные машины, однако позднее из-за нехватки финансирования было решено оставить их на хранении. По словам источников El Pais, Мадрид намерен восстановить и передать Украине 40 танков Leopard A4.

Испания также обучит украинских военных управлять этими танками, первый этап инструктажа планируется провести в Латвии, где дислоцирован контингент из 500 испанских военных с 6 танками Leopard 2E. Второй этап подготовки подразумевает обучение на территории Испании, рассказали источники издания.