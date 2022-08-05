Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех украинских взводов гаубиц Д-30 и взвода РСЗО «Град»

Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) - Три украинских взвода гаубиц Д-30 и взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» уничтожены в ходе военных действий в Украине, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка Донецкой Народной Республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО «Град», - сказал Конашенков.

Российские военные нанесли удары по позициям и складам армии Украины в Запорожской области, уничтожив до 150 военнослужащих, а также две американские гаубицы М777 и до 1,5 тыс. боеприпасов к ним.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области», - сказал Конашенков.

По его словам, помимо этого уничтожено шесть гаубиц «Мста-Б», восемь артиллерийских орудий, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», а также семь беспилотников.

Конашенков заявил, что российскими средствами ПВО за сутки в воздухе сбито пять беспилотных летательных аппаратов. Они уничтожены в районах населенных пунктов Ясиноватая, Краснополье (ДНР), Букино, Сулиговка и Куриловка (Харьковская область).

«Кроме того, перехвачены: три снаряда реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Минеральное Донецкой Народной Республики и Изюм Харьковской области, а также в районе Алешковские Пески Херсонской области сбиты три баллистические ракеты «Точка-У», - сообщил официальный представитель Минобороны.

Всего, по его данным, с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолёт, 145 вертолётов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4 254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин РСЗО, 3 267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 716 единиц специальной военной автомобильной техники.