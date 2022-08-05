Китай объявил о дипломатическом ответе США на визит Пелоси

Фото: здание МИД Китая

CentralAsia (CA) - МИД КНР объявил, что Китай приостанавливает диалог с США на уровне региональных военных командований.

Решения, принятые китайским МИД:

- отмена телефонного разговора глав китайского и американского министерств обороны,

- отмена рабочей встречи КНР с представителями Минобороны США,

- отмена заседания в рамках китайско-американского механизма по морской безопасности,

- приостановка китайско-американского сотрудничества по репатриации нелегальных иммигрантов,

- приостановка сотрудничества в области уголовно-правовой помощи,

- приостановка сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью,

- приостановка сотрудничества в области контроля за оборотом наркотиков,

- приостановка переговоров Китая и США по изменению климата.

Эти меры стали ответом Китая на визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Ранее Пекин анонсировал санкции против Пелоси и ее ближайших родственников. Ее визит на Тайвань в Китае оценили как «отвратительный и провокационный». Власти КНР считают, что американский политик «осуществила жесткое вмешательство во внутреннюю политику Китая» и нанесла «серьезный ущерб его государственному суверенитету».

Нэнси Пелоси побывала на Тайване 2 августа. По ее словам, этот визит стал демонстрацией поддержки острова со стороны США. 4 августа КНР начала военные учения вблизи Тайваня. В ответ на это Тайбэй проведет свои учения с боевыми стрельбами.