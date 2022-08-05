Азербайджан сообщил о двенадцати новых обстрелах со стороны Армении. Армения назвала обвинения Азербайджана дезинформацией

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CentralAsia (CA) - Минобороны Азербайджана заявил о нарушениях режима прекращения огня со стороны армянской армии на границе и в Нагорном Карабахе. Армения назвала сообщения Азербайджана дезинформацией и заявило об «относительно стабильной» ситуации на границе стран.

«За последние сутки позиции Вооруженных сил Азербайджана подверглись обстрелу с армянской стороны 12 раз. При этом, три раза были обстреляны позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Кельбаджарского и Лачинского районов азербайджано-армянской государственной границы с позиций Вооруженных сил Армении вблизи Нариманлинского и Заркандского населенных пунктов Басаркечарского района»,— говорится на сайте ведомства Азербайджана.

По заявлениям министерства, армянская армия использовала снайперские винтовки и разнокалиберное стрелковое оружие в зоне временной дислокации российских миротворцев. С этими нарушениями связано девять обстрелов.

Минобороны Армении заявило, что данные Азербайджана не соответствуют действительности.

«Министерство обороны Азербайджана продолжает распространять дезинформацию, заявляя, что в последние дни подразделения ВС РА обстреляли азербайджанские позиции, расположенные на нескольких направлениях армяно-азербайджанской границы. Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и находится под полным контролем ВС РА»,— сказали в пресс-центре Минобороны Армении.

Ранее, 31 июля, Азербайджан дважды сообщал о нарушении Арменией режима прекращения огня, однако Армения опровергала эту информацию. За июль и начало августа двусторонние обвинения стран звучали не один раз. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в связи с возобновлением обстрелов заявлял, что российские миротворцы должны действовать, иначе их нахождение в Карабахе «вызывает ряд вопросов». 4 августа президент России Владимир Путин обсудил выполнение договора с Советом безопасности РФ.