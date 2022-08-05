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Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 163 дня военных действий
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 5 августа.

Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:

личного состава – около 41 650 (+150) человек,

танков ‒ 1792 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 4032 (+6) ед,

артиллерийских систем – 950 (+4) единиц,

РСЗО – 260 (+0) ед,

средства ПВО – 123 (+5) ед,

самолетов – 223 (+0) ед,

вертолетов – 191 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0),

крылатые ракеты – 182 (+0),

корабли/катера – 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2964 (+4) ед,

специальная техника – 83 (+0).

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