Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 163 дня военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:09, 05 августа 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 5 августа.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава – около 41 650 (+150) человек,
танков ‒ 1792 (+3) ед,
боевых бронированных машин – 4032 (+6) ед,
артиллерийских систем – 950 (+4) единиц,
РСЗО – 260 (+0) ед,
средства ПВО – 123 (+5) ед,
самолетов – 223 (+0) ед,
вертолетов – 191 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0),
крылатые ракеты – 182 (+0),
корабли/катера – 15 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн – 2964 (+4) ед,
специальная техника – 83 (+0).
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