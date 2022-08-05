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В выходные в Казахстане прогнозируется дождливая погода

CentralAsia (KZ) -  6-8 августа почти на всей территории Казахстана ожидаются преимущественно дожди, лишь на западе и северо-западе будет без осадков, сообщает «Казгидромет».

«В предстоящие дни на западе и северо-западе Казахстана ожидается погода без осадков. На остальной части страны вот уже продолжительный период погоду определяет Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы. Здесь прогнозируется преимущественно дождливая погода – пройдут кратковременные дожди с грозами, порывистым ветром, в центре, на севере, юге и юго-востоке республики возможны сильные дожди, град, шквалистый ветер», - говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, днем на западе ожидается +30+37°С, на юго-западе +27+37°С, на северо-западе +27+35°С, на севере, востоке +22+30°С, в центре +20+28°С, на юге, юго-востоке страны в пределах +30+35°С, вы горных районах около +25°С.

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