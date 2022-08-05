«ХТ»: туркменским гонщикам за победу в международном ралли подарили автомобиль, собранный отцом и сыном Бердымухамедовыми

CentralAsia (TM) - Гонщики из Туркменистана, победившие в международном ралли «Шелковый путь-2022», получили в подарок от президента Nissan Pathfinder. Этот автомобиль они собрали вместе с отцом Гурбангулы Бердымухамедовым в 2018 году, сообщает «Хроника Туркменистана».

Сборная Туркменистана по автомобильному спорту взяла все призовые места в категории «Т2 свыше 1000 км». Спортсмены вернулись в Туркменистан в конце июля. 3 августа в Авазе власти награждали гонщиков, а также тяжелоатлетов, выступивших на Чемпионате Азии среди юниоров в Ташкенте. Сердар Бердымухамедов в церемонии участия не принял, его поздравление опубликовало госагентство «Туркменистан сегодня».

Как пишет «ХТ», атлетам подарили отечественные телевизоры и путевки в Авазу. Гонщикам — экипировку от фонда помощи детям имени Гурбангулы Бердымухамедова и автомобиль Nissan Pathfinder, который отец и сын Бердымухамедовы собрали «на основе своих чертежей». Спортсмены «немедленно надели новую форму и сели во внедорожник», передает издание.

В 2018 году Бердымухамедовы переоборудовали автомобиль для «дополнительной надежности» во время гонок по бездорожью. После чего сами его испытали.

Маршрут «Шелкового пути» в 2022 году начинался в Астрахани, участники финишировали в Москве на стадионе «Лужники». В соревнованиях участвовали представители России, Беларуси, Туркменистана, Казахстана, Болгарии.