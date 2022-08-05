Президент Турции Реджеп Эрдоган прилетел в Сочи для переговоров с Владимиром Путиным

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Сочи с однодневным визитом для переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает агентство Anadolu.

Впервые о том, что президенты встретятся 5 августа, сообщила канцелярия Эрдогана 26 июля. В Анкаре тогда уточнили, что президенты обсудят конфликт на Украине, а также оценят ситуацию по зерновому коридору.

Позже информацию о встрече подтвердил и Кремль. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин и Эрдоган обсудят региональные проблемы и двусторонние отношения.

Предыдущая встреча двух президентов произошла 19 июля во время трехстороннего саммита в «астанинском формате» в Тегеране. Перед началом саммита Эрдоган и Путин также провели двусторонние переговоры. Тогда они в том числе обсудили проблемы экспорта украинского зерна, и спустя несколько дней Россия и Украина заключили с Турцией соответствующие соглашения.