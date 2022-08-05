Узбекистан и Туркменистан будут проводить совместные научные исследования в управлении лесами в Приаралье

CentralAsia (UZ) - Учитывая, что приграничная территория Туркменистана и Узбекистана испытывает влияние Арала, обе страны будут проводить совместные научные исследования в области управления лесами в Приаралье, а также по созданию новых участков тугайной растительности.

Такая деятельность будет проводиться на основе Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области лесного хозяйства между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Государственным комитетом по лесному хозяйству Республики Узбекистан.

Как сообщает на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» начальник Управления охраны окружающей среды и гидрометеорологии, кандидат биологических наук Джумамурад Сапармурадов, Туркменистан и Узбекистан внутри своих территорий делают многое в области облесения бросовых земель для их постепенной рекультивации, восстановления или рассоления. В Меморандуме данной работе уделено соответствующее внимание: планируется организация обучающих и ознакомительных визитов специалистов сторон в целях повышения лесоводческого и природоохранного профессионализма, для защиты биоразнообразия – составной части лесных природных систем, обмен опытом, технологиями и информацией.

В обеих странах продолжится борьба с опустыниванием, мероприятия по охране лесов от пожаров, вредителей и болезней растений, выращивание саженцев деревьев для лесовосстановления, проведение просветительных акций для повышения осознания населением экологической значимости лесов, отметил он.

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области лесного хозяйства был подписан 14 июля в рамках государственного визита Президента Туркменистана в Республику Узбекистан.