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Женская сборная Туркменистана по футболу впервые вошла в рейтинг ФИФА, заняв 137-ое место

CentralAsia (TM) -  Женская сборная Туркменистана впервые вошла в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА) и расположилась на 137-м месте (1075.41 очков). Обновленный рейтинг ФИФА опубликован на официальном сайте организации.

Туркменская сборная попала в рейтинг ФИФА благодаря матчам чемпионата Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации среди женских национальных сборных, которые были сыграны в июле в Душанбе. На турнире женская сборная Туркменистана провела четыре матча, в которых сыграла вничью с Таджикистаном (1:1) и Кыргызстаном (0:0) и в двух встречах потерпела поражения от Узбекистана (0:6) и Ирана (0:4).

Возглавляет рейтинг сборная США, на второе место с пятого поднялась Германия. Победители женского Евро-2022 – сборная Англии – поднялись на четвёртую строчку с восьмой.

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