экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Эрдоган — Путину: России и Турции предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества
// Пресс-служба Кремля.

CentralAsia (CA) -  Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи заявил, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества. Об этом пишет РИА Новости.

«Нам предстоит поставить точку. Верю, что наши переговоры откроют новую страницу в отношениях двух стран. Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы», - сказал Эрдоган.

По его словам, одной из тем переговоров станет сирийский вопрос.

«Для нас важна борьба с терроризмом в регионе. Сегодня мир следит за переговорами в Сочи», - сказал турецкий лидер.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • В Узбекистане не соблюдающих политику прозрачности чиновников могут оштрафовать до $140
  • ООН сообщила о 6,3 млн беженцев с Украины в странах Европы
  • Казахстанцы отправили в июле за рубеж $217 млн, из которых $75 млн в Узбекистан, - СМИ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com