Эрдоган — Путину: России и Турции предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества

// Пресс-служба Кремля.

CentralAsia (CA) - Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи заявил, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества. Об этом пишет РИА Новости.

«Нам предстоит поставить точку. Верю, что наши переговоры откроют новую страницу в отношениях двух стран. Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы», - сказал Эрдоган.

По его словам, одной из тем переговоров станет сирийский вопрос.

«Для нас важна борьба с терроризмом в регионе. Сегодня мир следит за переговорами в Сочи», - сказал турецкий лидер.