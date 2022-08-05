Эрдоган — Путину: России и Турции предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества
- Азия и мир, политика
- 19:15, 05 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Сочи заявил, что им предстоит открыть новую страницу в вопросах сотрудничества. Об этом пишет РИА Новости.
«Нам предстоит поставить точку. Верю, что наши переговоры откроют новую страницу в отношениях двух стран. Я отношу сюда вопросы энергетического сотрудничества, вопросы экспорта зерна в Черном море, туризма, региональные вопросы», - сказал Эрдоган.
По его словам, одной из тем переговоров станет сирийский вопрос.
«Для нас важна борьба с терроризмом в регионе. Сегодня мир следит за переговорами в Сочи», - сказал турецкий лидер.
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