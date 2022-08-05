Совет Евросоюза утвердил решение сократить потребление газа на 15% зимой

CentralAsia (CA) - Совет ЕС утвердил план борьбы с энергетическим кризисом, предполагающий снижение потребления газа этой зимой на 15%, сообщается на его сайте.

Добровольное сокращение потребления газа в ЕС будет действовать по 31 марта 2023 года, затем Еврокомиссия рассмотрит возможность его продления. Цель этой меры — «сэкономить в преддверии зимы, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия», заявили в Совете Европы.

Сократить потребления газа на 15% страны ЕС договорились 26 июля. Снижение отсчитывается от среднего потребления отдельной страны за последние пять лет.

Мера будет добровольной, и страны сами будут выбирать способы, с помощью которых будет достигнут результат. Однако план также предусматривает возможность объявления «Союзной тревоги» — ее могут ввести при серьезной угрозе для стабильности поставок. В этом случае ограничение потребления для стран — участниц ЕС станет обязательным.

План также предусматривает ряд исключений. В частности, от требования освобождаются страны ЕС, не подключенные к газовым сетям других стран Евросоюза. Кроме того, участники объединения могут запросить смягчение условий, если они превысили целевые показатели заполнения хранилищ, а также если их важнейшие отрасли промышленности сильно зависят от газа.

Евросоюз договорился о снижении потребления газа на фоне сокращения прокачки по «Северному потоку-1» — одному из основных маршрутов поставок российского газа в Европу.