Узбекистан осудил нападение на посольство Азербайджана в Великобритании и Ирландии

- Узбекистан, общество
- 22:34, 05 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Министерство иностранных дел Республики Узбекистан осудило провокационное нападение, совершенное 4 августа 2022 года на посольство Азербайджана в Великобритании и Северной Ирландии.
В ведомстве считают абсолютно недопустимыми любые действия, которые представляют угрозу для жизни и здоровья сотрудников дипломатических миссий.
«Призываем к всестороннему расследованию данного инцидента и привлечению всех причастных к ответственности», — говорится в сообщении МИД РУз.
Узбекская сторона выразила поддержку братскому Азербайджану по обеспечению безопасности и защиты своих граждан за рубежом.
4 августа посольство Азербайджанской Республики в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии подверглось нападению со стороны радикальной религиозной группы.
По данным Ворвавшиеся в дипмиссию Азербайджана в Великобритании являются членами радикальной религиозной группировки «The Mahdi Servants Union».
По данным местных Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Азербайджана, речь идет о базирующейся в Лондоне организации мусульман-шиитов.
На опубликованных в социальных сетях видео члены группировки размахивают флагами с балкона посольства Азербайджана, расписывают на арабском лозунги на стене и срывают азербайджанский флаг.
В пресс-службе МИД Азербайджана отметили, что члены группировки совершили акт вандализма, ворвавшись в здание дипмиссии.
До соответствующих структур Великобритании доведена позиция Баку по необходимости выполнения требований международного права по вопросу обеспечения защиты дипмиссий и дипломатов, отметили в ведомстве.