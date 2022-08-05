Армия Израиля нанесла удары по сектору Газа

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля нанесла удары по сектору Газа, где правит палестинское исламистское движение ХАМАС, власти ввели в близлежащих районах режим чрезвычайного положения. Об этом пресс-служба вооруженных сил сообщила в Twitter.

The IDF continues to strike terrorist targets in the Gaza Strip, including 6 Islamic Jihad military posts.



A number of Islamic Jihad operatives were neutralized during the strikes.



LTG Aviv Kohavi has instructed the IDF to enter emergency mode, opening the High Command Post. — Israel Defense Forces (@IDF) August 5, 2022

«ЦАХАЛ в настоящее время атакует сектор Газа. В израильском тылу введена чрезвычайная ситуация», — сказано в сообщении.

В пресс-службе армии уточнили, что режим ЧП будет действовать с 16:45 5 августа (совпадает с мск) до 20:00 6 августа в радиусе до 80 км от сектора Газа.

Представители армии уточнили, что операцию назвали «Рассвет», ее ведут против «террористических целей» палестинской группировки «Исламский джихад» (также «Джамаат моджахедов», запрещенная в России террористическая организация).

«Исламский джихад» — это военизированная исламистская группировка, которая хочет создать независимое Палестинское исламское государство и уничтожить Израиль в ходе джихада. Она была основана в 1970-х годах суннитами из террористического движения «Братья мусульмане». «Палестинский исламский джихад» признали террористической организацией также в США, ЕС, Великобритании, Японии, Канаде, Австралии и в Израиле.

Как уточняет телеканал Al Jazeera, обострение вызвало задержание в лагере палестинских беженцев Дженин одного из лидеров «Исламского джихада». Израиль в начале августа блокировал дороги около сектора Газа и направил на границу с ним вооруженное подкрепление. По данным портала Kipa, целью Израиля является ликвидация командира северной бригады военного крыла «Исламского джихада» Тайсира аль-Джабари.