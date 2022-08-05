Завершились переговоры Путина и Эрдогана, встреча шла более 4 часов

// Пресс-служба Кремля.

CentralAsia (CA) - В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости.

Переговоры длились более четырех часов.

«Принято совместное заявление», — сказал пресс-секретарь президента Песков.

При этом он уточнил, что в ходе встречи никаких других документов, в том числе меморандума о сотрудничестве подписывать не планировалось.