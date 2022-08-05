Завершились переговоры Путина и Эрдогана, встреча шла более 4 часов
- Азия и мир, политика
- 23:29, 05 августа 2022
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CentralAsia (CA) - В Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости.
Переговоры длились более четырех часов.
«Принято совместное заявление», — сказал пресс-секретарь президента Песков.
При этом он уточнил, что в ходе встречи никаких других документов, в том числе меморандума о сотрудничестве подписывать не планировалось.
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