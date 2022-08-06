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Пелоси вылетела из Японии, завершив азиатское турне
Нэнси Пелоси
Нэнси Пелоси

CentralAsia (CA) -  Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила азиатское турне, покинув Японию в пятницу, пишет РИА Новости.

Спецборт с американской делегацией вылетел из Японии во второй половине дня пятницы после того, как Пелоси провела ряд встреч в Токио, в частности, с премьер-министром Фумио Кисидой и спикером нижней палаты парламента Хироюки Хосодой.

В ходе встречи стороны подчеркнули важность укрепления американо-японского союза, а также сотрудничества для реализации принципа «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона». На встрече также поднимались вопросы региональной безопасности, такие как ракетная и ядерная программа Северной Кореи и ситуация на Украине.

Азиатское турне Пелоси включало в себя визиты в Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию. Первыми остановками стали Сингапур и Малайзия, откуда она вылетела на Тайвань, вопреки решительным протестам со стороны Китая.

Визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.

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