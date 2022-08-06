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В Узбекистане создадут национальный мессенджер и соцсеть

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане объявлен конкурс на создание национального мессенджера и социальной сети, сообщает пресс-служба Министерства инновационного развития РУз.

Отмечается, что заявки инициаторов стартап-проектов, участвующих в конкурсе, будут принимать с 31 июля по 1 октября 2022 года.

Инициатором стартап-проекта должен быть один из учредителей проекта (в случае компании — один из основных акционеров). Инициатор проекта (один участник) может участвовать с одним проектом.

На конкурс принимаются заявки, направленные на разработку и реализацию широкого спектра стартап-проектов по всем направлениям. Они должны базироваться на собственных инновациях и технологиях.

На днях власти Узбекистана сняли блокировку с соцсетей Twitter, WeChat и «ВКонтакте». С 2021 года в стране был ограничен доступ к этим социальным сетям. Причиной стало нарушение закона «О персональных данных», которым предписывается сохранять информацию о гражданах на территории Узбекистана.

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