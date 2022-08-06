Во Франции сформировали антикризисный штаб для борьбы с рекордной засухой

// Francesco Ungaro

CentralAsia (CA) - Французское правительство сформировало антикризисное подразделение, чтобы справиться с самой сильной засухой за всю историю наблюдений, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Элизабет Борн.

Межведомственная целевая группа будет координировать водоснабжение наиболее пострадавших районов и отслеживать влияние засухи на производство энергии и сельское хозяйство, пишет агентство. Борн также призвала граждан экономить воду и заявила, что ограничения будут продолжать действовать «там, где это необходимо».

«Эта засуха — самая сильная из когда-либо зарегистрированных в нашей стране. Отсутствие дождя усугубляется накоплением последовательных волн тепла, которые усиливают испарение и потребность в воде», — подчеркнула премьер.

За последнюю неделю особый режим из-за засухи был объявлен в 93 из 96 административных районов Франции. Первый уровень предупреждения предусматривает ограничение уборки дорог, тротуаров, полива зеленых насаждений, а также сокращение бытового потребления воды. Минсельхоз страны накануне сообщил, что из-за жаркой и сухой погоды урожайность основных культур в этом году снизится, в том числе кукурузы — примерно на 19%.

18 июля Объединенный исследовательский центр Еврокомиссии (ЕК) сообщил, что в ближайший месяц почти половине территории Евросоюза угрожает сильная засуха. «Анализ распространения продолжительной засухи в ЕС показывает, что серьезную озабоченность в связи с угрозой засухи вызывают 46% территории Евросоюза. 11% территории ЕС уже испытывают проблемы из-за недостатка воды», — указали специалисты.