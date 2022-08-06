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В Украине конфискованы российские активы на сумму $765 млн,- Зеленский

CentralAsia (CA) -  Российские активы на общую сумму порядка $765 млн уже конфискованы на Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Провел сегодня совещание по санкционной политике, конфискации российских активов. Как доложили чиновники, на Украине уже изъяты активы на 28 млрд гривен (около $765 млн). Эта работа продолжается. Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать. А если оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тыс. позиций, подлежащих изъятию», — сказал он.

5 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило указ о передаче в пользу Украины и украинского народа 903 объектов, принадлежащих России. По его словам, все имущество, которое украинские власти намерены конфисковать, разделено на три категории:

  • имущество, которое принадлежит российскому государству;
  • активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России;
  • активы российских банков.

«Предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — пояснил он.

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