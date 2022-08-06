В Украине конфискованы российские активы на сумму $765 млн,- Зеленский

CentralAsia (CA) - Российские активы на общую сумму порядка $765 млн уже конфискованы на Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Провел сегодня совещание по санкционной политике, конфискации российских активов. Как доложили чиновники, на Украине уже изъяты активы на 28 млрд гривен (около $765 млн). Эта работа продолжается. Еще более 900 объектов, принадлежащих именно российскому государству, предложено конфисковать. А если оценивать пакет собственности не только государства, но и его резидентов, то речь идет о 36 тыс. позиций, подлежащих изъятию», — сказал он.

5 августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило указ о передаче в пользу Украины и украинского народа 903 объектов, принадлежащих России. По его словам, все имущество, которое украинские власти намерены конфисковать, разделено на три категории:

имущество, которое принадлежит российскому государству;

активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России;

активы российских банков.

«Предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций — это корпоративные права, 824 позиции — имущество», — пояснил он.