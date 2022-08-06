Из порта Турции отбыло первое судно для доставки зерна из Украины

CentralAsia (CA) - Из Турции в пятницу, 5 августа в направлении Одессы отбыло первое судно для доставки зерна из Украины, передает «Анадолу».

После досмотра представителями Совместного координационного центра, сухогруз "Fulmar S" под флагом Барбадоса взял курс на украинский порт Черноморск.

Досмотр у побережья района Кильос длился около 1,5 часов с участием представителей Турции, РФ, Украины и ООН.

22 июля в Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша было подписано соглашение по безопасной транспортировке зерна из портов Украины. Подписи под документом поставили представители Украины, России, ООН и Турции.

Из портов Одессы по «зерновому коридору» за последние дни отплыли четыре судна с грузом кукурузы.