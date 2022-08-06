Дэниел Розенблюм утвержден новым послом США в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Сенат США утвердил на пост посла в Казахстане кандидатуру Дэниела Н. Розенблюма, передает пресс-служба посольства.

Розенблюм сменит Джуди Куо, которая с октября 2021 года временно исполняла обязанности посла США в Казахстане.

Дэниел Розенблюм был приведен к присяге в качестве посла США в Узбекистане 9 мая 2019 года. С июля 2014 года по июль 2018 года Розенблюм работал заместителем помощника Госсекретаря в Бюро Государственного департамента по делам Южной и Центральной Азии. В его обязанности входило управление политикой США и дипломатическими отношениями с пятью государствами Центральной Азии: Казахстаном, Кыргызской Республикой, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.

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