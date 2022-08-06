В Тель-Авиве открыли все бомбоубежища из-за обострения ситуации в секторе Газа

CentralAsia (CA) - Власти Тель-Авива объявили об открытии всех общественных бомбоубежищ на территории города на фоне обострения ситуации в секторе Газа, где в пятницу Армия обороны Израиля начала военную операцию. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета Тель-Авив - Яффо в Facebook, передает ТАСС.

«Убежища открыты по всему городу», - говорится в сообщении. Городские власти также призвали жителей обращаться по телефону со всеми неотложными вопросами на горячую линию.

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц подписал приказ о призыве из резерва до 25 тыс. военнослужащих для "оперативных целей", сообщила пресс-служба оборонного ведомства. Начальник Генштаба армии еврейского государства Авив Кохави приказал военным перейти в режим чрезвычайной ситуации и открыть главный командный пункт в связи с ситуацией вокруг сектора Газа.

Военные указали, что армия наносит удары по оружейным цехам, складам оружия и огневым позициям радикальной палестинской группировки «Исламский джихад» в секторе Газа в рамках операции, которая получила название "Рассвет".

Израильские военные объявили спецоперацию против членов «Исламского джихада», после того как члены группы сделали ряд угрожающих заявлений вслед за арестом на Западном берегу одного из их лидеров, передает ВВС. Они заявили, что это ответ на новые угрозы со стороны джихадистских вооруженных формирований.

Как пишет Jerusalem Post, военные также сообщили, что в результате одного из ударов погиб командир группировки Тайсир аль-Джабари, который, как объяснили в ЦАХАЛе, планировал теракты против интересов Израиля.

В ответ активисты группировки «Исламский джихад» выпустили в пятницу из сектора Газа по Израилю не менее 40 ракет, около 30 из них были перехвачены.