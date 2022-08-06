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Генерал-майора полиции нашли мёртвым в изоляторе Алматы

CentralAsia (KZ) -  Генерал-майора полиции Жайлаубека Халыкулы нашли мёртвым в Алматинском следственном изоляторе, сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК.

«Следственно-арестованного Халыкулы Ж. примерно в 7 утра обнаружил постовой контролёр. Дежурная смена учреждения незамедлительно оказала первую медицинскую помощь. Несмотря на принимаемые меры, спасти подследственного не удалось. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть в результате механической асфиксии», – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, представители прокуратуры и руководство областного ДУИС. Сообщается, что фактов противоправных действий в отношении погибшего проверка не выявила.

Проводится служебная проверка.

Жайлаубек Халыкулы в разные годы возглавлял ДВД Алматинской и Акмолинской областей. В мае его задержала Антикоррупционная служба по подозрению в коррупции.

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