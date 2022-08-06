Генерал-майора полиции нашли мёртвым в изоляторе Алматы

- Казахстан, происшествия
- 15:16, 06 августа 2022
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CentralAsia (KZ) - Генерал-майора полиции Жайлаубека Халыкулы нашли мёртвым в Алматинском следственном изоляторе, сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК.
«Следственно-арестованного Халыкулы Ж. примерно в 7 утра обнаружил постовой контролёр. Дежурная смена учреждения незамедлительно оказала первую медицинскую помощь. Несмотря на принимаемые меры, спасти подследственного не удалось. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала смерть в результате механической асфиксии», – говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, представители прокуратуры и руководство областного ДУИС. Сообщается, что фактов противоправных действий в отношении погибшего проверка не выявила.
Проводится служебная проверка.
Жайлаубек Халыкулы в разные годы возглавлял ДВД Алматинской и Акмолинской областей. В мае его задержала Антикоррупционная служба по подозрению в коррупции.